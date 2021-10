Le groupe Queen de Freddy Mercury en version remasterisée

Les quatre décennies de carrière du groupe de rock seront également célébrées à travers une exposition et la sortie sur vinyle en édition limitée de leur première chanson Keep Yourself Alive.

Les 15 albums enregistrés en studio depuis 1971 ressortiront entre le printemps prochain et 2012 par vague de cinq opus. Chaque album sera commercialisé dans une édition Deluxe comportant deux disques, les morceaux remasterisés et des chansons rares, enregistrées mais inexploitées depuis quarante ans pour certaines. Les rééditions profiteront par ailleurs d'une refonte des pochettes et des fascicules.

Le 40ème anniversaire de la formation anglaise donnera lieu en parallèle à l'exposition "Stormtroopers in Stilettos" qui ouvre ses portes le 25 février à Londres avant de se déplacer au tour du monde. Le 12 avril prochain, la maison disque Hollywood Records en profitera pour commercialiser en édition limitée le vinyle de leur premier single Keep Yourself Alive, accompagné de sa face B Son and Daughter.

Formé en mars 1971 par Freddy Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon, Queen a marqué l'histoire du rock en vendant 300 millions d'albums à travers le monde. Connu pour ses tubes We Are the Champions, We Will Rock You ou Bohemian Rhapsody et ses performances scéniques, le groupe n'a rien perdu de sa popularité malgré la perte de son leader Freddy Mercury en 1991.