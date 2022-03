Paris (AFP). Le spiderman français se lance à l'assaut de la tour Montparnasse

Alain Robert, l'homme-araignée, a entamé mardi en début d'après-midi l'ascension de la tour Montparnasse à Paris, drapeau du Népal en poche, en hommage aux victimes du séisme qui frappé le pays samedi, a constaté une journaliste de l'AFP. Le grimpeur filiforme, en caleçon et T-shirt, s'est lancé à mains nues et sans harnais de sécurité à l'assaut de ce monument emblématique de la capitale, drapeau du Népal en poche, "pour apporter un peu de soutien aux victimes du tremblement de terre". Il pense en particulier aux "confrères bloqués au camp de base de l'Everest". Parmi eux, il en est persuadé, "il y a des admirateurs d'Alain Robert". Selon un bilan communiqué par les autorités locales mardi en début d'après-midi, le séisme survenu samedi au Népal a fait plus de 5.000 morts et 10.000 blessés. C'est la troisième fois que le spiderman français part à l'assaut de la Tour Montparnasse. "La toute première fois c'était en 1995, en janvier, il y avait un vent de 120 km/h, il faisait extrêmement froid, c'était éprouvant", se souvient-il. La dernière fois remonte en 2004. Mardi, l'homme-araignée était optimiste sur les conditions de son ascension: "Il fait un peu frais, il n'y a pas trop de vent, pas de risque de pluie, les conditions sont réunies". Avant de se lancer dans ce nouveau défi, ce poids-plume de 50 kilos a soigné ses pieds, mis à rude épreuve, limant ses ongles et bandant ses plantes de pieds. A 53 ans, il estime qu'"il n'y a pas grand chose qui puisse (l')arrêter de grimper." Dans sa spécialité, "il n'y a pas réellement de retraite", explique-t-il: "Si j'ai la condition physique, je pourrai grimper jusqu'à 60, 65 ans. Ce serait un pied-de-nez à la société si je pouvais grimper de nouveau une tour de la Défense à 60 ans". Depuis 1994, Alain Robert escalade les gratte-ciels du monde entier. Il a réalisé aujourd'hui quelque 130 ascensions dont la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde (828 mètres), à Dubaï, en 2011. Il a conquis également la Tour Eiffel, l'Empire State Building (New York), les Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur) et la Taipeh 101 (Taipeh).

