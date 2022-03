Katmandou (AFP). Séisme au Népal: le bilan des morts passe à 3.218

Le séisme dévastateur qui a frappé le Népal samedi a fait 3.218 morts dans ce pays, selon un nouveau bilan communiqué lundi par un responsable népalais. "Le bilan des morts s'élève à 3.218 et plus de 6.500 personnes sont blessées", a déclaré Rameshwor Dangal, chef du service de gestion des catastrophes au ministère de l'Intérieur. Environ 90 personnes ont trouvé la mort dans les pays voisins comme en Chine et en Inde. Le séisme de magnitude 7,8 qui a secoué le Népal samedi est le plus meurtrier depuis 80 ans. Il a été suivi de nombreuses répliques et a déclenché plusieurs avalanches sur le mont Everest, où commençait la saison d'alpinisme et où 18 personnes ont été tuées. Le bilan est susceptible de s'alourdir encore et les agences humanitaires sur place ont toujours du mal à évaluer l'ampleur des destructions et des besoins, mais ceux-ci semblent considérables.

