Paris (AFP). Lancement réussi de deux satellites par Ariane 5

Une fusée Ariane 5 a lancé dimanche avec succès depuis la Guyane française le satellite commercial norvégien THOR 7 et le satellite militaire franco-italien Sicral, après deux reports consécutifs, a annoncé la société française Arianespace. Les deux satellites ont été placés sur une orbite de transfert géostationnaire, a indiqué Arianespace lors d'une retransmission diffusée sur internet. C'est le 64è succès d'affilée pour le lanceur européen Ariane 5. Prévu initialement le 15 avril, le tir avait été repoussé la veille en raison d'une anomalie sur un équipement de connexion de l'étage supérieur de la fusée qui a dû être remplacé. Le lancement avait été reprogrammé pour le 24 avril. Mais une nouvelle anomalie a été détectée la veille du tir, cette fois sur un équipement de conditionnement du lanceur, a annoncé vendredi la société Arianespace. Il a fallu ramener Ariane 5 au bâtiment d'assemblage final pour une remise en configuration. Finalement, Ariane 5, dont c'était la première mission de l'année, a pu lancer dimanche les deux satellites à 17H00 heure de Kourou (20H00 GMT, 22H00 heure de Paris). THOR 7 est le deuxième satellite mis en orbite par Arianespace pour l'opérateur norvégien Telenor Satellite Broadcasting (TSBc). Construit par Space Systems/Loral (SSL), il offrira notamment des services de télédiffusion sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Sicral 2 est un satellite de télécommunications militaire franco-italien. Construit par Thales Alenia Space, il assurera depuis sa position orbitale des missions stratégiques et tactiques pour les forces armées françaises et italiennes. Il fournira en outre aux pays de l'OTAN une capacité de réserve supplémentaire en télécommunication.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire