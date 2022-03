Katmandou (AFP). Népal: puissant séisme de magnitude 7,9

Un puissant séisme de magnitude 7,9 a ébranlé samedi le Népal, selon l'Institut américain de géophysique (USGS), et de fortes secousses ont été ressenties dans ce pays himalayen et dans certaines régions d'Inde. Le tremblement de terre s'est produit à 77 kilomètres au nord-ouest de Katmandou, où des murs se sont effondrés et des familles se sont ruées à l'extérieur des habitations, selon les médias. "Autour de moi, les murs des maisons se sont effondrés dans la rue. Toutes les familles sont dehors dans la cour, blotties les unes contre les autres, les secousses continuent", a rapporté un journaliste de l'AFP à Katmandou. La magnitude du séisme initialement évaluée à 7,5 a été ensuite revue à la hausse à 7,9, avec une profondeur de 15 km, selon l'USGS. Le tremblement de terre a frappé à 68 km à l'est de la ville touristique de Pokhara. Selon les médias locaux, les secousses ont duré entre 30 secondes et deux minutes, et ont été ressenties en Inde voisine, jusqu'à la capitale, New Delhi. "Nous sommes en train de réunir davantage d'informations et nous nous efforçons de venir en aide à ceux qui ont été touchés, chez nous et au Népal", a tweeté le Premier ministre indien. L'immeuble de l'AFP à New Delhi a été évacué à deux reprises, a indiqué un correspondant de l'agence. En 2011, un séisme de magnitude 6,9 avait ébranlé le nord-est de l'Inde, secouant le Népal, et faisant 110 morts.

