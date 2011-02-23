En ce moment Va Y Avoir Du Sport SILMARILS
Mc Donald's se rapproche encore des goûts des français

L'enseigne de restauration rapide s'adapte une nouvelle fois aux goûts des français en lançant un nouveau hamburger avec un steack charolais.

Publié le 23/02/2011 à 08h41
En plein salon de l'Agriculture (Mc Donald's est présent pour la 11ème année sur le salon) l'enseigne de restauration rapide Mc Donald's annonce l'arrivée du boeuf charolais  dans ces restaurants. A grand renfort de publicité et de communiqué Mc Donald's vente son premier hamburger 100% français avec cette viande, sa tranche d'emmental et sa sauce au poivre pour 1.95 euros.

Après la moutarde, la moutarde à l'ancienne, le cantal, le bleu d'Auvergne, Mc Donald's France poursuit ainsi sa politique de proximité avec les français en réinventant les codes culinaires de notre territoire avec des ingrédients emblématiques de l'Hexagone, en France 40 000 agriculteurs travaillent avec Mc Donald's. 

