Mc Donald's se rapproche encore des goûts des français

En plein salon de l'Agriculture (Mc Donald's est présent pour la 11ème année sur le salon) l'enseigne de restauration rapide Mc Donald's annonce l'arrivée du boeuf charolais dans ces restaurants. A grand renfort de publicité et de communiqué Mc Donald's vente son premier hamburger 100% français avec cette viande, sa tranche d'emmental et sa sauce au poivre pour 1.95 euros.

Après la moutarde, la moutarde à l'ancienne, le cantal, le bleu d'Auvergne, Mc Donald's France poursuit ainsi sa politique de proximité avec les français en réinventant les codes culinaires de notre territoire avec des ingrédients emblématiques de l'Hexagone, en France 40 000 agriculteurs travaillent avec Mc Donald's.