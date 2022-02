Avengers : l'ère d'ultron, les super-héros sont de retour !

Aujourd'hui, je vous parle de l'événement cinéma du printemps, la suite du film Avengers.



Cela fait 3ans que le 1er volet est sorti. Entre deux, des films avec les aventures en solo de tel ou tel héros. Hacun de ses fims est une pierre à l'édifice des Avengers. Même le dernier Marvel « Les gardiens de la galaxie » nous permet de mieux appréhender ce 2ème épisode de Avengers. C'est une des forces de Marvel : avec des films qui peuvent se regarder et s'apprécier en tant que film unique, un univers aux nombreuses ramifications apparaît et apporte une cohésion d'ensemble.

Alors bien sûr, on peut regarder Thor, Iron Man ou Avengers sans avoir vu les autres films. En revanche, ne regardez pas « Avengers : l'ère d'Ultron » sans avoir vu le premier épisode Avengers. Vous prendrez autant de plaisir aux scènes d'action mais vous risquez de ne pas tout saisir.

Avengers, c'est avant tout l'histoire de super-héros qui coopèrent ensemble pour lutter contre les plus grandes menaces. Une fois encore, cela fonctionne à l'écran. Ce sont leurs interactions qui apportent l'humour au film, avec des petites piques et vannes distillées tout au long du film. On ressent aussi leur complicité dans le combat où ils font de nombreuses combinaisons à plusieurs pour mettre en pièce les ennemis. Certains héros acquièrent plus de profondeur dans ce nouvel opus. Œil de Faucon apporte un ciment au groupe, chose qui n'était pas évidente dans le premier épisode. Hulk/Banner devient aussi plus torturé et on en apprend plus sur le passé de la veuve noire.

Les scènes d'action sont nombreuses et bien faites. L'ouverture du film se fait avec un combat, peut-être le plus brouillon du long-métrage mais les combats (nombreux) qui suivront en mettent vraiment plein les yeux et réjouiront les fans d'action.

Parlons à présent du grand méchant : Ultron. C'est un peu la faiblesse du film. Effectivement, c'est une intelligence artificielle dangereuse, cela n'échappe pas au spectateur mais le personnage manque singulièrement de profondeur. Les raisons qui le poussent à basculer dans le camp du Mal sont à peine effleurées, c'est trop superficiel. Avec tout le potentiel que ce personnage recèle, c'est vraiment dommage. Idem pour la Vision, un personnage qui apparaît bien tardivement et qu'on n'a pas le loisir de découvrir amplement.

La superficialité est aussi un petit défaut de ce film. Beaucoup de scènes restent très vagues alors qu'on aurait aimé avoir des explications. Certaines scènes sont mêmes à la limite de l'incompréhension et du hors-sujet par rapport au traitement qui en est fait. Thor fait appel à une rivière sacrée pour résoudre une énigme du film et en tant que spectateur, on a vraiment l'impression d'être laissé sur la touche. Heureusement, ce passage reste assez court mais suffisant pour laisser une mauvaise impression.

Concernant le respect de la série originelle, celle sur comics, de grandes libertés sont prises, notamment avec Vif-Argent (joué par Aaron Taylor-Johnson, l'acteur de Kick-Ass) et la Sorcière Rouge . Ces 2 personnages sont censés être des mutants, comme les X-men. Mais comme c'est la Fox et non Disney qui possède les droits des X-men, ils deviennent des « optimisés », des cobayes sur lesquels des expériences ont été faites et qui leur ont donné des pouvoirs. Pris dans l'histoire, ça peut passer. La paternité d'Ultron est aussi chamboulée mais là ça paraît plus logique, étant donné que le vrai créateur n'existe pas encore au cinéma.

Avengers : l'ère d'Ultron est un bon film de super-héros. L'humour et l'action sont fort présents et nous font passer un bon moment. Néanmoins, ce 2ème épisode est un peu en dessous du premier à cause d'explications trop vagues et du peu de profondeur des nouveaux personnages créés. Avoir pour les amateurs de super-héros, mais aussi pour tous les amateurs de films à grand spectacle.