C'est un héritage ancré en Normandie, et particulièrement dans le Cotentin : aujourd'hui encore, des noms de lieux, des patronymes, des expressions sont issus de la culture "viking". Mais quelles traces ont laissé ces ancêtres dans le patrimoine génétique des habitants d'aujourd'hui ? Et que peut-on en déduire sur la colonisation de cette partie de la Normandie, au IXe et Xe siècles ?

Une équipe de chercheurs franco-anglaise va tenter de répondre à ces questions, en faisant appelle à des volontaires. L'université de Leicester, en Angleterre, et le Centre de Recherches Archéologiques et Historiques Anciennes et Médiévales (CRAHAM) de l'université de Caen, recherchent des personnes répondant à l'un ou l'autre de ces critères :

- des habitants de la Manche ayant un patronyme nordique, comme Ingouf, Osouf, Osmont, Hérout, Dutot, Lanfry, Tougis, Quetel, Gonfray, Equilbec, Anquetil...

- des habitants du Nord-Cotentin, dont les quatre grands-parents sont nés et vivent ou ont vécu dans un périmètre de 50 km autour de leur lieu de vie actuel

Le mythe viking

Le Cotentin est particulièrement intéressant car des peuples de plusieurs origines se sont installés ici, comme l'explique Julien Deshayes. Cet historien est aussi animateur patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin (PAHC), qui relaye l'étude au niveau local :

Descendants de vikings, faites vous connaître ! Impossible de lire le son.

Le PAHC a déjà reçu des courriels de potentiels descendants, et Julien Deshayes constate un attrait pour l'aspect mythique des vikings. "Au XVe siècle de nombreuses familles ont revendiqué un lignage viking, à travers des légendes qui sont encore transmises aujourd'hui. Les résultats de cette étude vont peut être briser certains rêves familiaux" :

Descendants de vikings, faites vous connaître ! Impossible de lire le son.

Les personnes intéressées par cette recherche peuvent envoyer un mail à pah.clos.cotentin@wanadoo.fr. Elles seront ensuite invitées à participer à un prélèvement ADN (test salivaire), le 15 ou le 16 juin, à Valognes, où l'équipe de chercheurs sera présente. Des kits de tests peuvent exceptionnellement être envoyés par courrier aux Cotentinois expatriés.