Les 10 hits Open Club du mois d'avril

Voici le top 10 des hits Open Club d'avril 2015 :

1-David Guetta, Afrojack, Nicki Minaj - Hey Mama

2-Martin Solveig - Intoxicated

3-Keen'v - Saltimbanque

4-Kygo - Firestone

5-When We Were Young - The Boy Is Mine

6-Zedd ft Selena Gomez - I Want You To Know

7-Nils Van Zandt ft Brooklyn Haley - For You

8-Axwell Ingrosso - On My Way

9-Major Lazer, Mo & Dj Snake - Lean On

10-Philip George - Whish You Were Mine

