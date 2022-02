Six Havrais mis en examen pour vol de parfums

Tout a commencé dans la nuit du 23 au 24 juin 2014 lorsque plus de 80 000€ de parfums dans la zone industrielle de Rogerville-Oudalle. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent un groupe de délinquants, déjà connu de leurs services.

Mardi 14 avril, les enquêteurs ayant suffisamment d'éléments, décident de déclencher une grosse opération et interpellent sept personnes. Quinze perquisitions sont ensuite menées, qui permettent de découvrir parfums, sacs de luxe et drogue pour un préjudice total s'élevant à 150 000€. A l'issue des gardes à vue, six personnes ont été mises en examen.

Avec AFP.