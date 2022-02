BMVR de Caen : le grand déménagement commence dans un an

Dans un an, le grand déménagement de la bibliothèque municipale de Caen commencera, avant l'ouverture à l'automne 2016 de la fastueuse "Bibliothèque municipale à vocation régionale" (BMVR). Selon la direction de l'établissement, il faudra six mois pour assurer le déménagement de la place Louis-Guillouard au bassin de plaisance, alors que des dizaines de cartons sont déjà acheminés vers une réserve à Bretteville-sur-Odon. Un groupe de quatre salariés travaille à temps plein à la préfiguration de la nouvelle structure.

Quid du coût de fonctionnement ?



En coulisses, les équipes s'activent à l'organisation de la future BMVR qui portera un nouveau nom. Il est acquis que les collections seront réparties en quatre secteurs : arts, littérature, sciences humaines, et sciences et techniques. Dans l'ombre, la restructuration informatique est terminée, après avoir notamment nécessité la fermeture de la bibliothèque pendant une semaine, fin mars. Elle a permis de moderniser et de fusionner les bases de données des sites de Caen, mais aussi de les relier à Ifs et Hérouville. Mondeville devrait suivre prochainement.

Reste à définir les affectations des personnels. Des formations devraient être dispensées pour apprivoiser, notamment, les nouveaux matériels. Cinq millions d'euros doivent être investis dans les équipements multimédias qui seront disposés aux quatre coins de l'établissement. Quant aux effectifs, ils restent encore à définir. Près de 80 personnes travaillent actuellement en centre-ville, mais il n'est pas garanti que les salariés soient bien plus nombreux, dans un équipement dont la taille double pourtant. Il semble à l'heure actuelle hors de propos, que les bibliothèques de quartier à Caen ne soient impactées négativement par ce transfert.

"Telle qu'elle avait été conçue, la BMVR engendrait des frais de fonctionnement important, explique le président de Caen la mer, Joël Bruneau. On travaille actuellement pour la faire fonctionner à moindres coûts, sinon ce n'est pas tenable." De 33 millions d'euros, le coût de construction est passé à 50 en 2014, puis à 60 cette année.