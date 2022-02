Helsinki (AFP). Finlande: victoire du Centre, la droite eurosceptique deuxième

Le parti d'opposition du Centre a remporté dimanche les élections législatives en Finlande, suivi par une autre formation d'opposition, les Vrais Finlandais (droite eurosceptique), selon des résultats complets publiés dans la nuit de dimanche à lundi. Le vote des Finlandais, sanctionnant les partis de gouvernement après des années de crise économique, doit porter au poste de Premier ministre le député Juha Sipilä, 53 ans. Il sera chargé de négocier la forme de sa coalition en priorité avec un parti hostile à l'intégration européenne et à l'aide à la Grèce. À l'issue du dépouillement de tous les votes, le Centre obtient 49 sièges. Derrière lui, la lutte est serrée. Les Vrais Finlandais sont deuxièmes avec 38 sièges, devant les conservateurs avec 37 sièges, et les sociaux-démocrates avec 34 sièges. Si les sondeurs avaient prédit la victoire du Centre, ils ne voyaient pas les Vrais Finlandais dépasser les conservateurs et les sociaux-démocrates, deux partis-clés dans la vie politique du pays qui subissent un revers important. La nature de la coalition gouvernementale à venir va à présent être discutée, vraisemblablement pendant plusieurs semaines. M. Sipilä ne devrait pas être officiellement chargé de former un nouveau gouvernement avant la proclamation des résultats définitifs en milieu de semaine. Et il a refusé de dire avec qui il souhaitait gouverner. "Nous avons besoin pour cela avant tout d'obtenir la confiance, et ensuite il sera question du programme gouvernemental", a-t-il déclaré à l'AFP.

