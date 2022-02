Bagdad (AFP). Irak: la plus grande raffinerie d'Irak est sécurisée, selon la coalition

Les forces gouvernementales irakiennes ont repris le contrôle total de la plus grande raffinerie de pétrole d'Irak dans laquelle des éléments du groupe Etat islamique (EI) avaient pénétré, a indiqué dimanche la coalition internationale menée par Washington. Des jihadistes, qui tentent de s'emparer depuis dix mois de ce site stratégique situé à 200 km au nord de Bagdad, s'étaient infiltrés à l'intérieur durant la semaine mais les forces pro-gouvernementales en "ont repris le contrôle total après avoir nettoyé ce site immense des derniers combattants (de l'EI)", a indiqué la coalition dans un communiqué. La coalition a procédé à 47 frappes aériennes dans la zone de Baïji depuis neuf jours. Selon le communiqué, le gouvernement de Bagdad a envoyé des renforts et le site est en train d'être fortifié. Cette raffinerie produisait à une époque environ 300.000 barils de pétrole par jour, soit la moitié des besoins du pays. Quand l'EI a lancé sa vaste offensive dans le nord et l'ouest de l'Irak en juin dernier, le site a été assiégé pendant quatre mois par des combattants jihadistes mais n'est jamais tombé. Le siège a été brisé en novembre par une opération de l'armée irakienne soutenue par des raids de la coalition internationale mais l'EI reste à ce jour présent dans la ville voisine de Baïji, au sud de la raffinerie.

