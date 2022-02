Calais (AFP). Meurtre de Chloé, 9 ans: le suspect a reconnu les faits

Le suspect interpellé après l'enlèvement, le viol et le meurtre mercredi à Calais (Pas-de-Calais) de Chloé, 9 ans, a reconnu immédiatement en garde à vue son "implication" dans la mort de l'enfant, qui a suscité une vive émotion dans la ville. Interpellé quelques minutes après la découverte du corps dénudé dans un bois, mercredi à 18H00, le suspect a déclaré n'être arrivé à Calais que quelques heures plus tôt. "Entendu à compter d'01H00 jeudi, ce Polonais de 38 ans reconnaissait immédiatement son implication dans le décès de l'enfant", a déclaré le procureur de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Jean-Pierre Valensi, lors d'une conférence de presse. Le suspect faisait l'objet d'une interdiction de territoire après deux condamnations en France et avait été remis le 27 mars 2014 aux autorités polonaises, qui avaient émis un mandat d'arrêt européen "délivré par un juge d'instruction polonais pour des faits de vol et d'extorsion", a rapporté le procureur. Selon le magistrat, le suspect a raconté aux enquêteurs être arrivé le matin même à Calais pour aller voir sa s?ur à Southampton en Angleterre, sans toutefois posséder de titre de transport. L'après-midi, il décide de garer son véhicule, "une voiture rouge avec des barres sur le toit", rue Bossuet pour boire une bière, a indiqué le procureur. Chloé s'approche alors de lui et "l'arrose à l'aide d'un pistolet à eau". Tout se passe alors très vite: il empoigne la fillette et la fait monter de force à l'arrière de sa voiture avant de gagner le bois Dubrulle, où l'agression sexuelle et la mort de la fillette auraient eu lieu. Il présentait à son interpellation un taux d'alcoolémie de 0,57 mg par litre d'air expiré, a indiqué M. Valensi, ajoutant que "la suite de ses auditions permettra de cerner au mieux le déroulement de cette agression". Ses condamnations en France -la première en 2004 à quatre ans de prison, la seconde en 2010 à six ans- ont été prononcées par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer et concernent dans les deux cas des extorsions avec violence, des vols aggravés et une séquestration ou tentative de séquestration. - 'Interdiction du territoire français' - "L'individu avait fait l'objet d'une interdiction du territoire français suite à une condamnation pénale en 2009 et à sa sortie de prison, il avait fait l'objet d'une expulsion du territoire national vers son pays d'origine, la Pologne", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Une "discussion est en cours avec les autorités polonaises de manière à établir les conditions dans lesquelles cette interdiction du territoire a été enfreinte par le criminel en question", a-t-il ajouté. L'homme était toujours en garde à vue dans les locaux de l'antenne de Coquelles de la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Lille, jeudi en milieu de journée. Une information judiciaire devait être ouverte pour enlèvement suivi de viol et de mort sur mineur de 15 ans. Le Premier ministre Manuel Valls a assuré jeudi que "toute la vérité sera(it) faite pour comprendre l'itinéraire" du suspect polonais. La mort brutale de la petite fille suscitait une vive émotion à Calais, où les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments municipaux et où une marche blanche à la mémoire de la fillette était prévue en fin d'après-midi, selon un tweet de la maire de Calais, Natacha Bouchart (UMP). A quelques mètres de l'enlèvement, rue Pascal, à l'entrée de l'école Chateaubriand où était scolarisée Chloé, de nombreux parents accompagnant leurs enfants en classe, souhaitaient témoigner jeudi. "C'est une horreur, la petite allait dans cette école, mon fils la connaissait. Il n'a pas dormi de la nuit, il sait qu'il ne la verra plus. Je n'imagine même pas la souffrance des parents", témoignait ainsi la mère de deux garçonnets. "Mes enfants jouaient dehors aussi à ce moment-là, mais on était là heureusement", racontait un père. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place dans l'école. "Les Calaisiens, généralement, ont le c?ur sur la main. Ce (jeudi) soir à 18H00 à l'hôtel de ville, on va tous se rassembler en espérant être nombreux et on va marcher, mais pour la petite Chloé, ça ne changera rien", disait une autre mère de famille.

