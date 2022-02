Boulogne-sur-Mer (AFP). Mort de Chloé: le suspect a reconnu son implication dans le meurtre de l'enfant

L'homme interpellé après l'enlèvement, le viol et l'assassinat de Chloé, neuf ans, à Calais, a reconnu "immédiatement son implication dans le meurtre de l'enfant" lors de sa garde à vue, a déclaré jeudi le procureur de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais). Ce Polonais de 38 ans, qui faisait l'objet d'une interdiction de territoire après deux condamnations, avait été remis aux autorités de son pays le 27 mars 2014 après l'émission d'un mandat d'arrêt européen, a ajouté Jean-Pierre Valensi, lors d'une conférence de presse. Dès la découverte du corps mercredi vers 17H00, à trois km du lieu de l'enlèvement, la police scientifique a constaté "l'existence de traces de strangulation et de violences sexuelles" sur l'enfant, a déclaré le magistrat, le tout ayant été corroboré par une autopsie pratiquée jeudi matin. Selon le scénario de l'enlèvement tel que rapporté par le suspect aux enquêteurs de la PJ de Coquelles (Pas-de-Calais), Chloé, qui jouait dans la rue, a braqué un pistolet à eau sur l'homme qui l'a alors empoignée et contrainte à monter à l'arrière de son véhicule. Le corps de la fillette était retrouvé deux heures plus tard à environ 3 km de là, a précisé M. Valensi. Quelque 30 policiers de la DIPJ de Lille se sont alors rendus sur place pour les premières constatations. Concernant l'interdiction de territoire signifiée au Polonais après sa deuxième condamnation en France pour des vols avec violence, le procureur a souligné que le ravisseur présumé, selon ses dires, était arrivé le matin même à Calais avec le projet de se rendre en Angleterre, où vit sa soeur. Après avoir purgé sa peine en France, il avait été remis aux autorités polonaises en mars 2014, "à la suite d'un mandat d'arrêt européen délivré par un juge d'instruction polonais pour des faits de vol et d'extorsion". Une information judiciaire doit être ouverte pour enlèvement suivi de mort et viol sur mineur de 15 ans.

