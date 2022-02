Théodore, Paul et Gabriel à Barentin

À l'origine du trio, la rencontre opportune de Clémence Gabriel et Pauline Thomson dans un bar parisien. Ces deux-là se sont trouvés et voguent tambour battant dans un univers pop de haute qualité. Le trio formé en 2009 après Please her, please him présente son deuxième album We won't let you go : un album solaire et enthousiasmant dans lequel percent d'évidents hommages à Janis Joplin. Clémence Gabriel a hérité de la voix rauque de la star et en fait un usage particulièrement pertinent dans Does it matter now, In our Dreams et Are you gonna love me ? La réponse est évidemment oui ! On aime et on en redemande.

Pratique. Vendredi 17 avril à 20h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs 12 à 15€. www.ville-barentin.fr