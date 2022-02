Bertrand Chameroy, l'homme idéal selon les Français

Pas moins de 487 hommes ont été confrontés au regard impitoyable de plus de 123.000 votants, près de 20 000 partages sur Facebook et plus de 5 000 tweets. Verdict : cinquante-et-une personnalités ont fait leur entrée dans le classement cette année, et les Français ont élu Bertrand Chameroy.

Le podium est complété par Benjamin Lebeau, membre du groupe électro-rock The Shoes, et par l'acteur français Gaspard Ulliel, égérie de la maison Chanel. Dans le classement général, suivent Guillaume Gibault, le fondateur de la marque Le Slip Français, Tom Neuwirth, mieux connu sous le nom Conchita Wurst, et Xavier Dolan.

Laurent Bourgeois, sportif le plus convoité

Le danseur, qui forme le duo Les Twins avec son frère, connus notamment pour leurs performances aux côtés de Beyoncé, se place sur la première marche du podium dans la catégorie des sportifs à adopter. Il devance justement son frère jumeau, Larry Bourgeois.

Le biathlète français Martin Fourcade, le nageur Camille Lacourt et l'ex-footballeur David Beckham, complètent ce Top 5. A noter que Camille Lacourt et David Beckham perdent tous les deux trois places dans le classement.

Ryan Gosling et Cristiano Ronaldo recalés

Des icônes de beauté ont fait leur sortie du classement, malgré un sex-appeal au sommet. C'est notamment le cas de l'acteur canadien Ryan Gosling, du footballeur Cristiano Ronaldo, de l'acteur James Franco, de Louis Delort, ou encore du joueur de tennis Rafael Nadal.

A noter également la sortie du président de la République, François Hollande, de ce Top 100.