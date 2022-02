Paris (AFP). Alcatel/Nokia: accord pour une OPE début 2016, le futur groupe sera basé en Finlande

Les équipementiers en télécommunications Alcatel-Lucent et Nokia ont annoncé mercredi avoir trouvé un accord permettant le lancement d'une offre publique d'échange du groupe finlandais sur son concurrent français, ainsi valorisé à 15,6 milliards d'euros. Le futur groupe sera détenu aux deux-tiers par les actionnaires actuels de Nokia et pour un tiers par ceux d'Alcatel Lucent. Il prendra le nom de Nokia, sera basé en Finlande et sera dirigé par les actuels patrons de Nokia. Le futur groupe vise 900 millions d'euros d'économies sur ses coûts d'ici 2019, sans suppression d'emplois supplémentaires à l'issue des restructurations en cours dans le groupe français. Le groupe finlandais a par ailleurs indiqué dans un communiqué qu'il "examine les options stratégiques" pour son activité de cartographie HERE, ouvrant la voie à une cession, même si la décision finale n'a pas été prise.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire