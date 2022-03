Henri Maurel défenseur des radios indépendantes et de la musique électronique nous quitte !

Engagé dans un combat contre les discriminations et la défense de la radio indépendante, Henri Maurel a été un membre actif de Technopol, mais également le co-fondateur de la célèbre Techno Parade parisienne en 2008.



Récemment attaché au Ministère de la Culture et de la Communication, Henri Maurel a notamment été chargé de la modernisation de l'image et de la programmation des monuments historiques, ainsi que des chantiers numériques.



Fait chevalier des Palmes académiques, il a de nouveau été élu co-président Technopol / Techno Parade en juin dernier.



Toutes nos pensées à ses proches et à nos amis de Radio FG.



