Londres (AFP). Le prince George, une enfance dorée loin des flashs

Le prince George, 21 mois, troisième dans l'ordre de succession au trône britannique, verra bientôt sa vie dorée et jalousement protégée des médias chamboulée par l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite s?ur. Sur les dernières photographies officielles du fils du Prince William et de Kate, publiées juste avant Noël, on peut observer un tout jeune garçon blond aux yeux curieux et au sourire malicieux, l'air heureux et sûr de lui. Distillées au compte-goutte par ses parents qui veulent l'élever loin des objectifs, les clichés de "gorgeous" George (l'adorable George) sont toujours accueillis avec frénésie par les médias et les réseaux sociaux. Ces photographies --montrant George faisant ses premiers pas, entourés de ses parents et de leur cocker noir Lupo ou encore jouant avec un papillon au Musée d'histoire naturelle-- pallient les rares sorties publiques du prince. Jusqu'ici, celui qui a indéniablement dynamisé l'image de la famille royale britannique n'est apparu que trois fois publiquement. George Alexander Louis, né le 22 juillet 2013 à 16h24, n'avait que 27 heures à peine d'existence quand le monde entier l'a vu pour la première fois, enroulé dans une couverture blanche dans les bras de sa mère, puis dans ceux de son père. "Il a une bonne paire de poumons", avait alors confié le jeune papa aux quelque 200 journalistes agglutinés pour l'accueillir au pied de l'entrée de la maternité St Mary à Londres. George a ensuite fait sa seconde apparition officielle lors de son baptême, trois mois plus tard. Il a enfin accompagné ses parents lors d'une tournée familiale en Australie et en Nouvelle-Zélande en avril 2014. Ce fut son premier engagement public officiel, au cours duquel il a notamment pu être vu jouant avec dix bambins de son âge dans la résidence du gouverneur général de Nouvelle-Zélande à Wellington. Bien que conscients du rôle que devra jouer un jour leur fils, le duc et la duchesse de Cambridge souhaitent que le prince George mène "une vie aussi ordinaire que possible" tant qu'il est enfant, ont fait savoir les services du prince William. Le premier anniversaire de George a été organisé selon cette philosophie, loin des flashs et des caméras: le petit prince a soufflé sa première bougie en privé, posé sur un gâteau préparé par sa maman, à la maison et en présence de sa famille proche, notamment de son arrière-grand-mère la reine Elizabeth II. - Un cadeau de Barack Obama - Mais force est de constater que son enfance est hors du commun. George vit avec ses parents, sa nounou espagnole Maria Teresa Turrion Borrallo et Lupo, entre le palais londonien de Kensington et l'imposante maison de campagne de Anmer Hall, située dans la propriété royale de Sandringham (Norfolk, est de l'Angleterre). Il part en vacances dans les Caraïbes, sur une île privée de l'archipel des Grenadines, Moustique. Il est bien plus gâté que son arrière-grand-mère, ayant reçu l'année dernière plus de 700 cadeaux du monde entier -dont un magnifique cheval à bascule offert par le président américain Barack Obama pour son premier anniversaire. Et son jeune âge ne l'empêche pas d'être déjà une "icône de la mode", ainsi que l'a décrété le magazine américain Vanity Fair. Toutes ses tenues, très classiques voire rétro, sont décortiquées par les médias, les blogs spécialisés et les internautes, suscitant autant d'hystérie que celles de sa mère. Mais, comme tout aîné, George pourrait être déstabilisé par l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, prévue dans la deuxième moitié du mois d'avril, et avoir le sentiment d'être détrôné dans le c?ur de ses parents.

