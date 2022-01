Schlierbach (France) (AFP). Haut-Rhin: une mère soupçonnée d'avoir tué ses trois enfants

Trois enfants d'une même fratrie ont été tués samedi dans une petite commune proche de Mulhouse (Haut-Rhin), vraisemblablement par leur mère qui a été arrêtée. Le père des quatre enfants a été retrouvé blessé dans la maison familiale, une bâtisse moderne située dans un lotissement de Schlierbach, une commune d'environ 1.200 habitants. Il devrait "subir une opération dans la journée", a indiqué à l'AFP le procureur de Mulhouse, Dominique Alzeari, qui s'est rendu sur les lieux du crime où s'activaient dans l'après-midi les enquêteurs. "Les premiers éléments laissent penser que c'est la mère qui est l'auteur" des coups mortels, "dans le cadre d'un drame familial", "a priori une dispute", a-t-il précisé. La mère, principale suspecte de ce triple infanticide, a été remise à la gendarmerie en charge de l'enquête, dans l'après-midi. L'âge des trois enfants retrouvés morts dans leur maison n'a pas été précisé. Quant au quatrième enfant de la famille, "qui est sorti de la maison", "il est indemne" et faisait l'objet d'une prise en charge psychologique, selon M. Alzeari. Les secours avaient été alertés à la mi-journée par des témoins "pour des coups portés à l'arme blanche dans le cercle familial". C'est en arrivant sur les lieux qu'ils ont pris conscience de l'ampleur du drame. Les coups mortels pourraient avoir été portés avec un ou des objets tranchants, selon une source proche de l'enquête. Mais le procureur n'a pas souhaité donner plus de détails sur ce point. - 'Problèmes conjugaux' - "Les corps des enfants n'ont pas pu encore être examinés. Le travail des légistes vient de commencer, les investigations seront très longues", a-t-il souligné. Selon une habitante de la commune interrogée par l'AFP, qui n'a pas souhaité être identifiée, "les parents avaient des difficultés conjugales et la mère avait quitté le domicile pendant une période" avant d'y revenir. "Il y avait des problèmes conjugaux", s'est contenté de confirmer le procureur, indiquant que plusieurs témoins devaient être rapidement entendus et des enquêtes de voisinages menées pour éclairer le contexte familial. "Notre village souffre, nous sommes sous le choc", a dit devant des journalistes le maire de la commune, Bernard Juchs. "Des médecins et psychologues ont été envoyés sur place. C'est important", a-t-il ajouté, précisant qu'une aide psychologique était également prévue en milieu scolaire après le week-end. En milieu d'après-midi, les enquêteurs avaient bouclé la rue arborée du petit lotissement de la maison familiale, pour pouvoir travailler dans la discrétion. Parmi eux, certains ont déjà participé récemment à une enquête sur un autre drame familial, survenu en septembre dernier à une trentaine de kilomètres de là, dans une autre petite commune haut-rhinoise, Moernach. Dans cette affaire, un adolescent de 15 ans est suspecté d'avoir assassiné sa s?ur de 11 ans et grièvement blessé son frère de 8 ans, dans leur maison familiale, en l'absence de leurs parents. Le jeune homme avait, dans un premier temps, attribué le meurtre à un rôdeur avant d'avouer être l'auteur de coups mortels portés avec une arme blanche.

