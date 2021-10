Grand débat ce dimanche

C'est la dernière ligne droite ! Ce dimanche 21 mars, de 18h à 21h30, ne manquez pas ce nouveau rendez-vous, en direct, sur 100.2 FM ou sur place, dans nos locaux caennais du 30 avenue du 6 juin. Vous serez au coeur du second tour du scrutin régional. Dans un premier temps, nos trois plateaux de Caen, Cherbourg et Saint-Lô vous donneront les dernières tendances, le taux d'abstention, les premiers résultats, ville par ville, dans le Calvados et la Manche. Très vite, seront sur nos différents plateaux, les différents acteurs de ce scrutin : Laurent Beauvais, tête de liste PS-Europe Ecologie- PCF - PRG, et Jean-François Le Grand, tête de liste UMP - Nouveau Centre, mais aussi les autres têtes de liste du premier tour ainsi que des personnalités politiques marquantes dont Philippe Duron, député-maire de Caen. Les résultats et les moments forts de cette soirée seront aussi sur notre site Internet : www.tendanceouest.com.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire