Jumièges, un lieu d'inspiration

Cette abbaye, ravagée par les Vikings, accueillait en effet en son temps l'élite, rois et puissants, et reste le théâtre de nombreuses légendes. Ancien foyer de créations de manuscrits, c'est aujourd'hui un site dédié à l'art contemporain, le domaine accueillant des expositions et des installations de plein air : une programmation qui confirme le prestige du lieu. Ce printemps, l'abbaye présente ainsi les travaux photographiques de Gabriele Basilico, une réflexion sur les ruines qui résonne admirablement avec les bâtiments conventuels millénaires que l'application 3D permet d'imaginer à leur apogée.

Pratique. Tous les jours. Tarifs 4 à 6€. www.abbayedejumieges.fr