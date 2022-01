Rouen : la galère continue rue Verte

Depuis plusieurs mois, la rue Verte est complètement bloquée à la circulation. Pour les piétons, c'est ouvert, mais "de manière très contrainte", souligne Christine Rambaud, adjointe à la ville de Rouen chargée de l'urbanisme. "On en a marre d'être pris en otage", enchérit Isabelle Petit, pharmacienne dans la rue Verte.

Fermé depuis 2013

Tout a commencé en février 2013. Alors que Bouygues poursuivait son programme de construction immobilière, les fissures de l'hôtel de Dieppe entraînent la fermeture de la rue. S'ensuivaient des travaux interminables. "La briocherie a fini par fermer ses portes", déplore Isabelle Petit. De son côté, la ville se dit "préoccupée par la difficulté rencontrée par les commerçants et les riverains". Pour tenter de redonner "vie et gaieté au quartier", l'épouse du boucher Denis Buquet proposera une exposition de peinture dans la rue samedi 4 avril. De quoi calmer les discordes ? Pas sûr. Isabelle Petit menace de saisir le tribunal administratif pour emprise personnelle sur un espace public si la rue n'est pas libérée début mai. Et la ville assure qu'un sondage sera nécessaire avant pour savoir si la voirie peut être rouverte. La rue n'est donc pas prête de retrouver sa sérénité d'antan.