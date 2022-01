Football: match nul de l'US Quevilly face à Mantes

Les deux équipes se partagent les points dans ce match ou les visiteurs ouvrent la marque très tôt dans la rencontre.

Les spectateurs pensent que le sort du match est plié jusqu'à ce que une nouvelle fois, dans les arrêts de jeu, le capitaine Joris Colinet égalise et offre le partage des points à son équipe.

Toujours deuxième au classement et avec ce match nul, les joueurs de Manu Da Costa peuvent se consoler en se disant qu’ils ont empêché Sedan, malgré leur victoire 3-1 contre Arras, d’être d’ores et déjà champion et de confirmer leur montée en Nationale.

Les canaris se rendront Villeneuve d’Ascq le samedi 11 avril affronter la réserve du Lille OSC.