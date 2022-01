Paris (AFP). Tabac: les députés adoptent le paquet neutre obligatoire en mai 2016

L'Assemblée nationale a voté vendredi la principale mesure du projet de loi Santé contre le tabagisme, le paquet de cigarettes neutre, combattue par l'industrie et les buralistes dont les protestations ont été relayées en séance par la droite. Les députés ont validé, par 19 voix contre 11 et une abstention, le principe à partir de mai 2016 de paquets de cigarettes neutres, ayant tous la même forme, la même taille, la même couleur et la même typographie, sans aucun logo. Le nom de la marque continuera toutefois d'apparaître en petit sur les paquets.

