Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: déclaration Union Europénne-Iran prévue vers 17H00 GMT

Une déclaration commune Union Européenne-Iran aura lieu jeudi aux alentours de 19H00 (17H00 gmt) suivie de conférences de presse, notamment de John Kerry et Mohammad Zarif, ont indiqué des sources américaines aux négociations sur le programme nucléaire iranien. La chef de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini préside ces négociations à Lausanne avec le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. Le principal interlocuteur de M. Zarif depuis le 26 mars a été le secrétaire d'Etat John Kerry. Des discussions étaient toujours en cours jeudi après-midi, au moment de ces annonces, entre le groupe des grandes puissances dit P5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne, France et Allemagne), selon des sources diplomatiques. Les négociateurs de l'UE ont demandé en fin d'après-midi aux journalistes de se rendre immédiatement dans un centre de conférence à Lausanne pour suivre une conférence de presse, donnant l'espoir d'une percée dans les discussions. Les négociateurs avaient prévu au terme de leurs discussions marathon entamées le 26 mars dernier, de tenir une conférence de presse, quel que soit le résultat de la négociation, et les autorités suisses ont mis à leur disposition un centre de conférence universitaire. Des autobus avaient été prévus pour conduire la presse au Learning Center de l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), un batiment ultra moderne situé à une quinzaine de minutes de l'hôtel Beau Rivage Palace où se sont tenues les négociations. Toute la nuit de mercredi à jeudi, et toute la journée de jeudi après une courte pause à l'aube, les représentants des P5+1 et de l'Iran ont négocié "ligne par ligne" les contours d'un accord d'étape, selon des sources proches des négociations. Les discussions ont repris jeudi dans la journée et il y a eu en début d'après-midi une énième rencontre entre les deux principaux négociateurs, MM. Kerry et Zarif. Elle a duré une demi-heure. La communauté internationale veut brider le programme nucléaire iranien et le contrôler étroitement pour s'assurer que Téhéran ne se dotera jamais de la bombe atomique, en échange d'une levée des sanctions internationales qui étranglent l'économie iranienne. L'Iran et les grandes puissances ont discuté pendant huit jours à Lausanne pour parvenir à ce projet d'accord fondamental sur le nucléaire, permettant ensuite d'aller vers la conclusion d'un texte final d'ici au 30 juin.

