Paris (AFP). L'Autorité de la concurrence place sous scellés des bureaux de SFR et Numericable

L'Autorité de la concurrence a placé jeudi sous scellés des bureaux de SFR et Numericable, dans le cadre d'une enquête sur les conditions de rachat de l'opérateur mobile par Numericable, a-t-on appris de sources syndicales, un message interne de la direction de SFR confirmant cette information. Un message interne de la direction de SFR, tansmis à l'AFP, confirme l'intervention relayée par la CFDT et l'Unsa, en évoquant "la mise sous scellés de certains bureaux" au siège, tandis que l'Autorité de la Concurrence interrogée par l''AFP, a indiqué "avoir mené des opérations de visite et de saisie dans le secteur des télécoms" mais s'est refusée à tout autre commentaire.

