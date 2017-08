Football (N3) : promu, le FC Rouen vise déjà le haut du tableau

Avec une défaite et une victoire en deux matches, le FC Rouen (Seine-Maritime) fait une entrée prudente dans le championnat de Nationale 3. Pourtant, le président du club nourrit de belles ambitions pour la saison à venir.

Au vu de la richesse de son histoire et du nombre de spectateurs qui garnissaient les tribunes à chaque match, le FC Rouen n'était vraiment pas digne du 6e échelon du football français. Cette année, après une promotion, revoilà les Diables Rouges en National 3, le nouveau nom du championnat de CFA 2.

Jouer le haut de tableau

Et pour le président Tardy, hors de question de s'arrêter en si bon chemin et de jouer le maintien: "on a mis un certain temps à remonter, maintenant on veut bien figurer." Dans ce championnat qui réunit exclusivement des équipes normandes, le FC Rouen ambitionne de terminer "dans les cinq premiers en faisant un bon parcours en Coupe de France".