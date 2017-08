Rouen Métropole Basket (ProB): nouveau départ, cap sur les play-offs

Les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) reprennent le chemin de l'entraînement, jeudi 24 août 2017. Restent un peu plus de 6 semaines au club normand pour trouver ses marques avec un nouvel entraîneur et un effectif presque entièrement remanié.

"Nous espérons que la mayonnaise va prendre", explique Michel Veyronnet, manager sportif du RMB. Et pour cause. Le club repart quasiment de zéro. L'entraîneur Rémy Valin est parti pour Denain. Il est remplacé par Alexandre Ménard, un homme d'expérience au profil prometteur. "Il vient du Mans, un club huppé de ProA, qui est une référence dans le basket professionnel".

Le coach de 41 ans y a fait une demi-saison comme entraîneur principal et 7 ans et demi comme adjoint auprès de coachs renommés, comme JD Jackson (Villeurbanne) ou Erman Kunter. "Il a faim, il est ambitieux, et pour lui c'est un vrai challenge", précise le manager.

Un effectif remanié à 80%

L'effectif compte seulement deux rescapés de la dernière saison : Félix Michel et Carl Ponsar, deux jeunes encore sous contrat avec le club. Le reste tient du recrutement de l'été. 7 nouveaux joueurs dont 4 étrangers parmi lesquels 3 Américains.

• Lire aussi : Basket : le Rouen Métropole Basket signe des nouveaux joueurs



"C'est une contrainte, et aussi un avantage. Alexandre Ménard a pu participer au recrutement et donc choisir les joueurs en fonction du jeu qu'il souhaite mettre en place", explique Michel Veyronnet. Le tout est de voir désormais si la mayonnaise va prendre. "Est-ce qu'on a pris les bonnes pièces au bon endroit? On l'espère. La réalité du terrain nous le dira. (...) Les six semaines avant le début du championnat vont permettre de valider nos choix".

Vers les play-offs

Ce sentiment pendant la préparation servira aussi à affiner les objectifs du RMB pour la saison qui s'annonce. Et clairement, Michel Veyronnet espère faire mieux que la 11e place de la saison 2016/2017. "On veut figurer à la meilleure place possible, mais bien évidemment ce serait de pouvoir participer aux play-off, pour vivre cette excitation et jouer la montée en Pro A".

Rendez-vous le 13 octobre à Nantes (Loire-Atlantique) pour juger de la forme de l'équipe lors de la première journée de ProB, avec un test d'envergure. Les Rouennais rencontreront l'Hermine, finaliste des derniers play-off.

Premier test pour le RMB le 8 septembre face aux Havrais du STB, à 21H au BCMO, pour le trophée des Léopards.

