En ce moment Maria Maria Carlos SANTANA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos]. Ils sont violets ou sentent la frite, je suis parti à la chasse aux champignons dans cette forêt normande

Environnement. Afin de parfaire ma culture mycologique, je suis allé sur le terrain, dans la forêt de Cerisy, pour chasser les champignons.

Publié le 08/11/2025 à 13h00 - Par Léo Besselievre
[Photos]. Ils sont violets ou sentent la frite, je suis parti à la chasse aux champignons dans cette forêt normande
Un beau spécimen rencontré lors de la sortie mycologique en forêt de Cerisy, organisée par la Société centrale d'horticulture de Caen et du Calvados.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La sortie que je m'apprête à faire rencontre un franc succès. Pour cause, j'ai du mal à trouver une place pour me garer, à côté de la Maison de la Forêt de Cerisy. Sous un beau ciel gris, ils sont une trentaine comme moi à avoir bravé la pluie pour aller cueillir les champignons. Notre terrain de jeu : la forêt de Cerisy, étendue sur 2 300 hectares, et à cheval entre le Calvados et la Manche. Organisées par la Société centrale d'horticulture de Caen et du Calvados, ces sorties sont passionnément animées par des mycologues expérimentés ou en herbe. Je décide de suivre le groupe d'Annick Bottet, pour en apprendre plus sur sa passion. Pour elle, ces activités sont primordiales pour avant tout "différencier les espèces toxiques des comestibles", car les outils sur téléphone ne permettent pas souvent de faire ce travail. "Pour identifier un champignon, il faut le sentir, il faut le toucher", nous dit Annick Bottet, en nous présentant un laccaire améthyste. Ce champignon se distingue par son ton violet, tapissant les sols des forêts de cette belle couleur, mais il n'est pas comestible. Même chose pour l'hypholome en touffe, reconnaissable par sa couleur jaune, qui pousse sur les souches d'arbres pour les manger. Celui-ci est mortel et peut provoquer des troubles digestifs sévères.

Une belle flambée de champignons.Une belle flambée de champignons. - Léo Besselièvre

Je me rends compte que les champignons, finalement, c'est beaucoup plus intéressant de les toucher avec les yeux. Mais ne prenez pas cette expression au pied de la lettre, car certains peuvent vous faire passer un sale quart d'heure au simple contact de la bouche, du nez ou encore des yeux. Pourtant, Annick Bottet nous propose d'explorer un autre champignon, en le touchant, mais surtout en le sentant. Il s'agit d'une amanite citrine, blanche et parsemée de petits pigments gris. Notre guide nous invite à sentir et à deviner ce qu'il dégage. Après un tour de "table", Annick Bottet nous fait nous rendre compte qu'il s'agit d'une odeur de pomme de terre crue. La "frite sauvage", comme ironiquement décrite par Jean-Philippe Rioult, ancien professeur à l'université de Caen, n'est pas à confondre avec l'amanite panthère, qui, elle, est mortelle et très dangereuse. Dans le doute, "si on ne sait pas, on ne touche pas", nous rappelle notre guide du jour.

Annick Bottet, animatrice de la sortie, tente de me faire peur entenant une amanite panthère, un champignon très toxique.Annick Bottet, animatrice de la sortie, tente de me faire peur entenant une amanite panthère, un champignon très toxique. - Léo Besselièvre

Si, comme moi, vous êtes curieux et vous voulez aller cueillir les champignons dans une forêt du Calvados, il reste quelques places pour la sortie du 15 novembre prochain, à Valcongrain.

Pratique. Durée de 2 à 3h. Tarifs : 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos à serge.klein@gmail.com ou 07 83 96 34 04.

Galerie photos
Annick Bottet, animatrice de la sortie, tente de me faire peur entenant une amanite panthère, un champignon très toxique. - Léo Besselièvre Une belle flambée de champignons. - Léo Besselièvre

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 80€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos]. Ils sont violets ou sentent la frite, je suis parti à la chasse aux champignons dans cette forêt normande
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple