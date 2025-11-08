[Photos] Caen. Ils vous entourent mais sont bien cachés : les cimetières dormants, lieux parfaits pour une balade bucolique

La Toussaint vient de s'achever, et beaucoup ont arpenté les allées fleuries des cimetières pour se recueillir. Mais à Caen, certains lieux de repos offrent une tout autre atmosphère : plus sauvage, plus poétique. Quoi de mieux qu'un temps humide et automnal pour s'aventurer dans l'un des six cimetières dormants de la ville ?

Des tombes abandonnées, d'autres à moitié détruites, mais aussi certaines plus récentes, où reposent des personnes inhumées dans les années 2000. Sur ces dernières, on peut trouver de fausses fleurs, aux pétales éternels. - Elvire Alix

Là où "la nature reprend ses droits"

"Ces cimetières ont été classés au code de l'environnement en 1939", explique Yann Le Priol, chef des services funéraires de la Ville de Caen. A cette époque, la municipalité avait choisi de conserver ces espaces situés en centre-ville "pour en faire des lieux de verdure accessibles à tous".

L'entrée du cimetière Saint-Pierre, située 26, rue du Doyen-Morière, est un peu cachée. Là-bas, la végétation empiète sur les tombes et les inscriptions sont aujourd'hui difficiles à déchiffrer. - Elvire Alix

Depuis, la nature y a repris ses droits : ces endroits sont devenus de véritables refuges pour la biodiversité. "On peut même y croiser quelques animaux, comme des pics-verts", s'amuse Yann Le Priol. Perchés sur les hauteurs de la gare, dissimulés derrière l'école Saint-Pierre ou le Jardin des plantes, au cœur de l'université ou encore dans le quartier Saint-Ouen, ces cimetières sont souvent méconnus… mais pas totalement oubliés.

Situé 16, rue Canchy, au cœur du quartier de Vaucelles, on y trouve la tombe de l'archéologue et historien Arcisse de Caumont, ainsi que celle de M. Loyal, figure emblématique du monde du cirque. - Elvire Alix

Les balades touristiques les font découvrir aux curieux, tandis que les riverains les fréquentent au quotidien, comme de simples parcs de quartier.

Même s'ils sont tapissés de feuilles mortes et que les tombes sont parfois couvertes de mousse, ces lieux sont entretenus régulièrement afin que les chemins de passage restent accessibles et la balade, toujours bucolique. - Elvire Alix