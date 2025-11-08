En ce moment Impossible James ARTHUR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos] Caen. Ils vous entourent mais sont bien cachés : les cimetières dormants, lieux parfaits pour une balade bucolique

Loisir. Ce sont des lieux chargés d'histoire, et de végétation sauvage en plein cœur de la ville de Caen. Les cimetières dormants offrent une pause bucolique dans la frénésie citadine.

Publié le 08/11/2025 à 10h00 - Par Elvire Alix
[Photos] Caen. Ils vous entourent mais sont bien cachés : les cimetières dormants, lieux parfaits pour une balade bucolique
C'est l'une des particularités du campus 1. Ce petit écrin de verdure, situé 3, rue du Magasin à Poudre, abrite des âmes protestantes qui, jusqu'aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, n'avaient aucun endroit où reposer. - Elvire Alix

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Toussaint vient de s'achever, et beaucoup ont arpenté les allées fleuries des cimetières pour se recueillir. Mais à Caen, certains lieux de repos offrent une tout autre atmosphère : plus sauvage, plus poétique. Quoi de mieux qu'un temps humide et automnal pour s'aventurer dans l'un des six cimetières dormants de la ville ?

Des tombes abandonnées, d'autres à moitié détruites, mais aussi certaines plus récentes, où reposent des personnes inhumées dans les années 2000. Sur ces dernières, on peut trouver de fausses fleurs, aux pétales éternels.Des tombes abandonnées, d'autres à moitié détruites, mais aussi certaines plus récentes, où reposent des personnes inhumées dans les années 2000. Sur ces dernières, on peut trouver de fausses fleurs, aux pétales éternels. - Elvire Alix

Là où "la nature reprend ses droits"

"Ces cimetières ont été classés au code de l'environnement en 1939", explique Yann Le Priol, chef des services funéraires de la Ville de Caen. A cette époque, la municipalité avait choisi de conserver ces espaces situés en centre-ville "pour en faire des lieux de verdure accessibles à tous".

L'entrée du cimetière Saint-Pierre, située 26, rue du Doyen-Morière, est un peu cachée. Là-bas, la végétation empiète sur les tombes et les inscriptions sont aujourd'hui difficiles à déchiffrer.L'entrée du cimetière Saint-Pierre, située 26, rue du Doyen-Morière, est un peu cachée. Là-bas, la végétation empiète sur les tombes et les inscriptions sont aujourd'hui difficiles à déchiffrer. - Elvire Alix

Depuis, la nature y a repris ses droits : ces endroits sont devenus de véritables refuges pour la biodiversité. "On peut même y croiser quelques animaux, comme des pics-verts", s'amuse Yann Le Priol. Perchés sur les hauteurs de la gare, dissimulés derrière l'école Saint-Pierre ou le Jardin des plantes, au cœur de l'université ou encore dans le quartier Saint-Ouen, ces cimetières sont souvent méconnus… mais pas totalement oubliés.

Situé 16, rue Canchy, au cœur du quartier de Vaucelles, on y trouve la tombe de l'archéologue et historien Arcisse de Caumont, ainsi que celle de M. Loyal, figure emblématique du monde du cirque.Situé 16, rue Canchy, au cœur du quartier de Vaucelles, on y trouve la tombe de l'archéologue et historien Arcisse de Caumont, ainsi que celle de M. Loyal, figure emblématique du monde du cirque. - Elvire Alix

Les balades touristiques les font découvrir aux curieux, tandis que les riverains les fréquentent au quotidien, comme de simples parcs de quartier. 

Même s'ils sont tapissés de feuilles mortes et que les tombes sont parfois couvertes de mousse, ces lieux sont entretenus régulièrement afin que les chemins de passage restent accessibles et la balade, toujours bucolique.Même s'ils sont tapissés de feuilles mortes et que les tombes sont parfois couvertes de mousse, ces lieux sont entretenus régulièrement afin que les chemins de passage restent accessibles et la balade, toujours bucolique. - Elvire Alix

Galerie photos
Des tombes abandonnées, d'autres à moitié détruites, mais aussi certaines plus récentes, où reposent des personnes inhumées dans les années 2000. Sur ces dernières, on peut trouver de fausses fleurs, aux pétales éternels. - Elvire Alix L'entrée du cimetière Saint-Pierre, située 26, rue du Doyen-Morière, est un peu cachée. Là-bas, la végétation empiète sur les tombes et les inscriptions sont aujourd'hui difficiles à déchiffrer. - Elvire Alix Situé 16, rue Canchy, au cœur du quartier de Vaucelles, on y trouve la tombe de l'archéologue et historien Arcisse de Caumont, ainsi que celle de M. Loyal, figure emblématique du monde du cirque. - Elvire Alix Même s'ils sont tapissés de feuilles mortes et que les tombes sont parfois couvertes de mousse, ces lieux sont entretenus régulièrement afin que les chemins de passage restent accessibles et la balade, toujours bucolique. - Elvire Alix

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 80€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos] Caen. Ils vous entourent mais sont bien cachés : les cimetières dormants, lieux parfaits pour une balade bucolique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple