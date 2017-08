Incendies dans le sud de la France : des pompiers de la Manche en renfort

Dix sapeurs-pompiers de la Manche ont rejoint le Var dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juillet 2017, pour aller prêter main-forte à leurs homologues du sud, qui luttent face à d'importants feux de forêt.

Pas moins de 10.000 personnes ont été évacuées ce mercredi 26 juillet 2017 sur le secteur de Bormes-les-Mimosa, dans le Var. Sur place et en Corse, des sapeurs-pompiers luttent contre des feux de forêt intenses.

Pour leur prêter main forte, dix sapeurs-pompiers de la Manche se rendent dans le Sud de la France pour une mission de 8 jours. Issus des centres de secours d'Avranches, Cherbourg, Saint Lô, Carentan, Tessy-Bocage, Granville et Canisy, ils sont spécialisés en feux de forêt et conduite tout terrain. Trois véhicules ont quitté également le département, direction le Var.

Des techniques identiques

Les pompiers normands vont intégrer un groupe de renfort de 45 hommes et de femmes, venus des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de Loire-Atlantique, du Loiret et de la Sarthe. "Les pompiers manchois sont habitués à travailler avec d'autres centres. L'ensemble des techniques d'intervention sont les mêmes, les manoeuvres et les équipements également" indique le colonel David Sarrazin, directeur départemental adjoint du Sdis 50 :

Les feux... et le reste !

Leur mission consistera à agir sur les feux de forêt, mais aussi sur tous les autres événements qui peuvent survenir dans les casernes : secours aux personnes, incendies urbains, etc. "99% de l'activité classique continue en marge de ces événements d'ampleur" souligne le colonel Sarrazin :

Après s'être réunis dans le courant de la nuit à Bourges, les pompiers de la Manche devaient rejoindre les théâtres d'incendie dans le Var.