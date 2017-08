Appel à témoins : deux enfants pour une même photo ?

Jeudi 20 juillet 2017, deux personnes se sont identifiées comme étant le petit garçon accompagné du soldat américain, dont la photo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Une photo chargée de souvenirs pour tous les deux...

L'appel à témoins largement relayé sur les réseaux sociaux a porté ses fruits! Jeudi 20 juillet 2017, deux personnes se reconnaissent sur la photo du petit garçon accompagné du soldat américain, prise à la Libération. Il s'agit de Marcel Castel et de Gérard Poincheval, tous deux âgés de deux ou trois ans et du côté de Trévières (Calvados) au moment de la Seconde Guerre mondiale.

De beaux souvenirs

Les deux hommes se souviennent de cette photo et du soldat. "Je l'accompagnais souvent dans le village. Vous savez, il avait des bonbons, donc je le suivais partout", se remémore Marcel Castel, qui a grandi en Normandie jusqu'à l'âge de 16 ans et vit aujourd'hui du côté de Perpignan.

Des histoires qui sont par la suite transmises de génération en génération. "Mon arrière-grand-père a souvent parlé de ce militaire qui emmenait Marcel dans son camion pour aller à Saint-Lô faire le ravitaillement", se souvient Eloïse, sa petite nièce.

Pour Gérard Poincheval, c'est la fin d'une quête qui avait débuté il y a plusieurs années. "J'ai découvert cette photo sur une affiche à Bayeux et quand je l'ai vue je me suis dit 'c'est moi !', puis je l'ai retrouvée dans les affaires de ma mère. À partir de là, je n'ai plus eu de doutes", se souvient l'homme aujourd'hui âgé de 76 ans.

Dès lors, il lance lui-même un appel à témoin, il y a une quinzaine d'années, pour retrouver le soldat qui apparaît sur la photo. "Je suis content que les choses aient enfin bougé. J'espère pouvoir un jour rencontrer sa famille pour pouvoir le remercier", s'émeut le septuagénaire.

Une motivation qu'il partage avec la famille du soldat, Fred Linden, aujourd'hui décédé, qui souhaitait connaître la vie de l'enfant. "Peut-être que ce garçon est aujourd'hui un grand-père et se reconnaîtrait ou serait reconnu par quelqu'un de sa famille?", avaient-ils confié à La Manche Libre.

Un cas assez courant

Deux enfants pour une même photo, ce sont des choses qui arrivent. "Souvent, avec ce genre d'appels à témoins on peut avoir deux ou trois personnes qui se manifestent", explique Laura Bataille, chargée de la communication au Mémorial de Caen.

S'il est difficile de déterminer lequel des deux est effectivement le petit garçon sur la photo, une chose est sûre, cela reste pour tous les deux de beaux souvenirs dans une période difficile.