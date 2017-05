Législatives 2017, Seine-Maritime, 5e circonscription : Benoît Martin, Parti de la démondialisation (PARDEM)

Benoît Martin est candidat aux élections législatives 2017 dans la 5e circonscription de Seine-Maritime pour le Parti de la démondialisation (PARDEM).

Benoît Martin est né en 1964 à Bolbec et a grandi en Seine-Maritime. Il est actuellement ingénieur, salarié dans le secteur des télécommunications. Opposé à la "mondialisation néolibérale", il veut croire à une alternative au chômage, aux reculs sociaux, aux guerres et aux famines dans le monde. En tant que candidat aux législatives, il plaide notamment pour une sortie de la France de l'euro, de l'Union européenne, de l'OMC et de l'OTAN, et ce dès l'été 2017.