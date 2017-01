Orne: le département s'est réveillé sous la neige [Photos]

Après le vent qui a soufflé très fort jeudi 12 janvier 2017 dans la soirée sur le département de l'orne, la neige rend les conditions de déplacement bien compliquées ce vendredi 13 janvier 2017.

Le vent a soufflé très fort jeudi 12 janvier 2017 au soir, jusqu'à 130 km/h sur l'ex Basse-Normandie, avec des arbres tombés sur les routes sur les secteurs de Flers, La Ferté Macé, La Lacelle, Tourouvre, Vimoutiers, Gacé, Exmes, Mortagne, Rémalard, Bellême (Orne)…

Nombreuses interventions

Au plus fort de la tempête: 10 000 foyers ont été privés d'électricité, dans l'Orne. Les sapeurs-pompiers, qui avaient activé une salle supplémentaire de traitement des appels, ont reçu près de 150 demandes d'interventions. Heureusement, il n'y a pas de blessé.

L'alerte au vent violent a été levée sur le secteur peu après minuit.

Après le vent, la neige

Vendredi 13 janvier 2017 au matin, l'Orne s'est réveillée sous le manteau blanc de chutes de neige, tombées en deuxième partie de la nuit, sous la forme de giboulées.

La plupart des routes ornaises ont dû être traitées. Selon le service des routes du département: à 8h ce vendredi matin, la circulation, notamment sur le réseau secondaire, restait délicate, voire difficile, notamment sur les secteurs de Domfront, La Ferté Macé, Carrouges, L'Aigle et Mortagne. La RD24 entre Haleine et Tessay Froulay et la RD19 à Montreuil au Houlme, sont coupées.

