Aden (AFP). Yémen: Al-Qaïda attaque une prison, libère 300 détenus dont un de ses chefs

Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa) a attaqué jeudi la prison centrale de Moukalla, dans le sud-est du Yémen, et libéré plus de 300 détenus dont l'un de ses chefs, a indiqué une source sécuritaire. "Un dirigeant d'Aqpa, Khaled Batarfi, détenu depuis plus de quatre ans, figure parmi plus de 300 prisonniers qui ont réussi à s'échapper de la prison centrale de Moukalla", dans la province de Hadramout, attaquée avant l'aube par des combattants du réseau extrémiste, a déclaré à l'AFP cette source.

