Paris (AFP). Valls assure aux députés PS être à l'écoute malgré le maintien du cap

Manuel Valls, qui considère avoir le soutien des Français pour rester à son poste de Premier ministre un an pile après sa nomination, s'est adressé mardi aux députés socialistes pour les convaincre d'"approfondir les réformes" sans changement de cap vers la gauche. Le Premier ministre leur a assuré qu'il était "à l'écoute" après la "défaite" aux départementales, se disant "blessé" qu'on puisse penser le contraire. Il a appelé les parlementaires PS à "partir à la reconquête" et à "recréer une espérance" en conciliant compétitivité ainsi que justice sociale, selon des participants. Dans la foulée de la nouvelle défaite du PS aux départementales dimanche, M. Valls avait annulé in extremis un déplacement en Allemagne prévu ce mardi, afin de pouvoir participer à la réunion hebdomadaire des députés socialistes, puis être présent à l'Assemblée pour les questions au gouvernement dans l'après-midi. Il y retrouvera des députés de droite remontés par la victoire de la droite. Le président de l'UMP Nicolas Sarkozy les a appelés mardi matin à "faire une opposition frontale" à l'exécutif. La séance d'explication de M. Valls intervient alors que les attaques contre la décision du gouvernement de maintenir son cap économique, mais aussi les attaques contre le Premier ministre directement, se multiplient. La député EELV Cécile Duflot, critique virulente de Manuel Valls depuis qu'elle a refusé de participer à son équipe, a ainsi déploré qu'on "demande aux partenaires" de gauche "de s'aligner", jugeant dans une interview au Monde que le "logiciel de Valls" était "périmé". Les députés socialistes accusaient le coup mardi de la défaite dans une ambiance "grave" mais "contrastée", émaillée de quelques interventions "dures", selon plusieurs participants. Le député "frondeur" Laurent Baumel est sorti "sans avoir le sentiment que le Premier ministre veuille tirer les leçons. Il y a une certaine forme d'inflexibilité", a-t-il dénoncé. Sur BFMTV, Manuel Valls s'était dit mardi matin persuadé que "l'immense majorité" des députés le soutiendraient dans l'idée "qu'il faut continuer, même si sur tel ou tel aspect il faut approfondir". Quant à l'échec électoral, c'est une "responsabilité collective", a plaidé le chef du gouvernement à la télévision, jugeant que la question de sa démission ne se posait pas. "On rajouterait une crise politique en plus à cette situation." Les Français "me demandent de rester au poste, de les écouter et de continuer l'action pour l'emploi et pour redresser le pays". - Un "pacte" avec les écologistes? - Manuel Valls a de nouveau laissé ouverte la porte d'un remaniement et d'un retour des écologistes, mais sous conditions: "S'il y a un pacte entre les socialistes et les écologistes", "s'ils considèrent que c'est possible de gouverner sur la ligne économique qui est la nôtre, sur les réformes en matière de transition énergétique que nous sommes en train de mener et sur la lutte contre les inégalités". "On ne peut pas continuer sur le discours +rien ne change+", avait affirmé lundi la dirigeante d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), Emmanuelle Cosse, à l'issue d'une rencontre avec le PS visant à renouer le "dialogue". Manuel Valls, qui pour "approfondir" les réformes a promis d'ouvrir de nouveaux chantiers, n'a pas encore donné de détails sur les mesures de soutien à l'investissement privé et aux PME, qu'il a évoquées. Concernant un éventuel contrat de travail spécifique aux petites entreprises, hypothèse relayée dans la presse, "je veux en discuter avec tous les partenaires sociaux" lors d'une conférence prévue en juin, a-t-il expliqué sur BFMTV. Mais Manuel Valls l'a assuré: "La remise en cause du CDI n'est pas dans les projets du gouvernement, ce n'est pas parce que le Medef fait un certain nombre de propositions que nous allons les prendre". Le patronat a proposé de faciliter les licenciements des salariés en CDI. Une réforme du droit du travail et du contrat de travail en particulier est un sujet particulièrement sensible à gauche et chez les syndicats, et un objectif politique complexe pour Manuel Valls, déjà contraint, en février, d'utiliser le "49.3" -l'adoption d'un texte sans vote- pour le projet de loi Macron. Mais le Premier ministre entend accélérer afin d'atteindre -il l'"espère", a-t-il dit mardi- 1,5% de croissance cette année. Ce niveau, au-delà de la prévision officielle de 1%, est jugé nécessaire pour faire baisser le chômage, promesse socialiste restée une chimère depuis le début du quinquennat.

