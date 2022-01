Rugby : Hérouville et Caen se croisent

Hérouville et Caen ensemble en Fédérale 3, ce n'est pas encore pour maintenant ! Les deux clubs voisins ne feront que se croiser en fin de saison. Le Racing Club Hérouvillais retrouvera le championnat Honneur qu'il avait quitté un an plus tôt. Comme lors de sa précédente montée en Fédérale 3, il n'aura tenu qu'un an au cinquième échelon national. En perdant à L'Aigle dimanche 29 mars (12-0), Hérouville a abandonné ses derniers espoirs de maintien. Le dernier match contre Armentières sera, sans mauvais jeu de mot, pour l'honneur. Avec seulement deux victoires au compteur, la lanterne rouge du groupe n'a pas su rivaliser dans un championnat où le maintien était pourtant clairement accessible. Si les Hérouvillais ont subi quelques très lourds revers, comme un 72-0 contre Beauvais ou un 55-3 à Courbevoie deux semaines plus tôt, ils ont rarement été balayés dans la qualité de jeu.

D'où les regrets que leur laisse cette deuxième relégation en trois ans. Le RCH espère maintenant prendre la place du Stade Caennais comme favori du championnat Honneur, puisque l'ancien club phare de l'agglomération retrouve sa place en Fédérale 3. Le SCRC a terminé la saison avec dix-huit victoires et deux défaites, qui lui ont valu de survoler le classement. Il a franchi un cap important dans sa volonté de reconstruire sur des bases solides. Reste désormais à se stabiliser en Fédérale 3 avant, éventuellement, de nourrir à nouveau des ambitions plus élevées.