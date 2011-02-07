Gnomeo et Juliette, l'amour en 3D

Juliette est belle comme le jour et comme tous les Capulet... porte un bonnet rouge.

Gnoméo est brave et comme tous les nains de la famille Montague... porte un bonnet bleu.

Juliette et Gnoméo vont-ils pouvoir vivre leur amour au grand jour sous leur flamant rose en plastique préféré ?

Voici la plus grande histoire d'amour jamais contée... avec des nains de jardin !



Gnomeo et Juliette

Date de sortie : 16/02/2011

Réalisé par Kelly Asbury

Avec James McAvoy, Emily Blunt, Ashley Jensen

Long-métrage britannique / Genre : Animation / Durée : 1h24min.

Année de production : 2011

Distributeur : The Walt Disney Company France