Patricia Gady-Duquesne et Jean-Pierre Richard (Divers droite) se placent dans les fauteuils de conseillers départementaux, en s'octroyant 57,83% des suffrages. Ils devancent les Frontistes Philippe Chapron et Sandrine Linarès, dont le score est l'un des plus importants du parti dans le département : 42,17%.