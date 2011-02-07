En ce moment The Door Teddy SWIMS
Réaction de Valérie DAMIDOT à la mise en vente sur Internet d'une maison fraîchement re-décorée par ses soins

L'actualité télé avec la réaction de Valérie DAMIDOT sur la maison refaite par l'émission DECO et mise en vente sur Internet le lendemain de la diffusion, "A Vous de Juger" déprogrammée, le casting d'Incroyable Talent Saison 6, et la sélection télé du jour.

Publié le 07/02/2011 à 08h25 - Par Claire Legrand
Vendredi, nous vous annoncions qu'une maison relookée par les équipes de l'émission DECO s'était retrouvée mise en vente sur Internet le lendemain de la diffusion du programme. La réaction de Valérie Damidot ne s'est pas faite attendre, elle a confié au magazine Télé Loisirs être dégoûtée. Elle explique avoir mis du coeur à refaire cette maison à cette famille qui semblait avoir besoin d'un coup de main. Le papa au chômage, la maman enchaînant les petits boulots, la Tata qui vivait dans une cave... Elle avoue « se sentir un peu trahie ».

Sur France 2, L’émission politique d'Arlette Chabot "A vous de juger" a été exceptionnellement déprogrammée. Elle devait être diffusée jeudi à 20h35 mais en raison de la présence du président de la République, Nicolas Sarkozy, sur TF1 le même soir pour "Face aux Français", la chaîne a préféré proposer The Sentinel.

Enfin, Incroyable Talent saison 6, c'est parti. Les castings vont commencer. Vous voulez vous inscrire ? ça se passe sur Internet sur www.incroyabletalent.fr. Alors si vous savez jongler avec les oreilles, ou bien si vous pouvez imiter une huître qui chante la marseillaise, pensez y. Tout est permis.

Enfin, la sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est la diffusion sur M6 de l'épisode 2 de TOP CHEF. Trois nouvelles épreuves culinaires attendent les onze candidats restants, c'est à suivre dès 20h45.

