Emma de Caunes et Olivier Jahan : une rencontre à l’UGC

Le film évoque le double deuil d’une jeune femme qui souffre de la mort de son père et de la fin d’une liaison amoureuse. Avec son ex-petit ami Samuel, elle prend la route vers la Bretagne pour tenter de vendre la maison du père. Le temps d’un week-end les plaies et les rancœurs se ravivent pour le pire et le meilleur.

La voix-off rythme ce film et livre les pensées intimes des personnages ou des bribes de leur histoire. Olivier Jahan, pourquoi ce choix ?

« Avec Diastème, le co-scénariste, nous l’avons écrit comme un roman, puis très vite est venu le désir d’ajouter aux dialogues des didascalies et de mettre en œuvre un récit plus complexe. Cette construction est née du désir de se faire plaisir, c’est un peu un film laboratoire. Nous avons eu la chance d’avoir pu nous offrir cette liberté. »

Pourquoi condenser l’intrigue le temps d’un week-end ?

« Ce week-end joue un rôle de révélateur. En un temps réduit les situations vécues par les personnages sont particulièrement intenses. Ce choix peut être perçu comme une référence théâtrale, mais il suffit en fait d’un très court temps pour que les tensions éclatent. »

Pourquoi avoir choisi de parler du deuil ?

« Cette idée m’est venue après la mort de mon propre père. Le film est d’ailleurs tourné dans sa maison. C’est parce que je l’ai vécu que je parle de deuil de façon aussi pragmatique. Mais j’ai souhaité élargir le spectre de cette histoire en y ajoutant une histoire d’amour contrariée. »

D’où vient le titre ?

« D’une chanson de Brassens. Les châteaux de sables sont instables, ils peuvent s’effondrer puis être reconstruits. Il restitue bien la relation complexe de ce couple qui n’en est plus un. »

Emma, comment se passe le travail avec Olivier ?

« C’est la quatrième fois que je joue pour Olivier, alors maintenant il parle de moi en me qualifiant d’ « Emma-muse ». Ces dernières années, je me suis un peu dispersée avec du théâtre, des téléfilms et autres. Je n’avais pas eu d’aussi belles propositions depuis longtemps au cinéma. Avec Olivier, j’ai toujours été en confiance. »

