Lancement du grand prix d'architecture et d'urbanisme en Haute-Normandie

Le lancement du Grand Prix s'est déroulé en présence du maire de Rouen. Organisé avec les différentes collectivités - Ville de Rouen, Métropole, Département et Région - le Grand Prix a pour but, selon Olivier Gosselin, de "favoriser la perception de la qualité architecturale et de l'aménagement du territoire régional". L'esthétisme final d'une réalisation n'est pas le seul critère rentrant en ligne de compte , "la démarche menant à la réalisation, notamment en termes de développement durable, compte aussi".

De l'édifice emblématique au petit ouvrage

Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 1er juin 2015 et la remise des prix - Grand Prix, prix du public, prix du jeune public et prix des étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture de Normandie - se fera en janvier 2016. "Le prix récompensera un binôme maître d'ouvrage-architecte. Il peut récompenser tout type de bâtiment de toute échelle : de l'édifice emblématique et imposant au petit ouvrage, au petit logement", continue Olivier Gosselin. Sont éligibles les réalisations finales, conçues entre la mi-2013 et la mi-2015.

L'année dernirèe, 140 projets ont été révélés et un tiers a passé le premier tour. C'est l'Atelier, à Gournay-en-Bray, qui a remporté le Grand Prix l'an passé.

Transition énergétique, l'exemple autrichien

Pour inaugurer le lancement de ce concours, Dominique Gauzin-Muller, architecte française et présidente 2016 du jury du Grand Prix, a donné une conférence sur l'architecture écologique du Voralberg, un modèle économique, social et culturel. Un exposé sur cette petite région autrichienne qui prépare depuis la transition écologique, tant du point de vue des transports que des énergies renouvelables ou des transports doux.. "Ce que l'on voudrait importer en France", conclut en souriant l'architecte.