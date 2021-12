Kiev (AFP). Lutte contre les oligarques et la corruption en Ukraine : Porochenko tape du poing sur la table

Limogeage d'un gouverneur ayant sa propre milice, arrestation en plein conseil des ministres de deux hauts responsables accusés de corruption : le président ukrainien Petro Porochenko a fait mercredi étalage de son autorité pour faire taire ceux qui l'accusent de ne rien contrôler. A la peine dans le conflit armé avec les séparatistes prorusses de l'Est, en difficulté pour enrayer la crise économique qui touche de plein fouet l'Ukraine, Petro Porochenko a frappé coup sur coup dans deux dossiers différents avant d'accueillir à l'aéroport de Kiev dix véhicules blindés américains HMMWV destinés au front oriental. Il a reçu en pleine nuit à la présidence le milliardaire et gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, frontalière de la "république" rebelle de Donetsk, Igor Kolomoïski, qui lui a présenté sa démission, aussitôt acceptée selon les services du chef de l'Etat, au terme de plusieurs jours de bras de fer. Nommé gouverneur en mars 2014 pour mettre fin aux pulsions séparatistes dans cette région industrielle clé, Igor Kolomoïski s'est illustré par la création et le financement de puissants bataillons de volontaires qui combattent aux côtés des troupes ukrainiennes contre les insurgés prorusses. Cet homme d'affaires de 52 ans a acquis une grande popularité. Bien que toute proche de la région de Donetsk, Dnipropetrovsk a en effet résisté aux appels au séparatisme, notamment sous l'impulsion de M. Kolomoïski qui a littéralement acheté la paix sociale et empêché, aux yeux de beaucoup d'observateurs, la rébellion de s'y propager. Mais ses intérêts sont entrés en collision la semaine dernière avec ceux du président ukrainien quand les députés ont voté une loi destinée à modifier l'organisation des conseils d'administration des entreprises publiques afin de réduire le contrôle exercé par les actionnaires minoritaires. Dans la foulée, des hommes armés et encagoulés, envoyés par Igor Kolomoïski selon la presse ukrainienne, ont investi les locaux de deux sociétés publiques pétrolières, UkrTransNafta et Ukrnafta, où l'oligarque avait des intérêts. Le chef de l'Etat ukrainien a alors haussé le ton, rappelant au gouverneur Kolomoïski qu'il ne tolérerait pas l'existence de milices privées. L'irruption dans le siège de ces groupes publics d'hommes armés et encagoulés a suscité des interrogations sur la capacité de M. Porochenko à contrôler la situation dans son pays à un moment où les conjectures vont bon train sur la possibilité d'un nouveau "Maïdan", ce mouvement de contestation qui fait chuter des régimes en Ukraine. - Arrêtés devant les caméras - Quelques heures après le limogeage d'Igor Kolomoïski, le pouvoir ukrainien a procédé, en plein conseil des ministres, à une nouvelle démonstration de force en faisant arrêter devant les caméras deux dirigeants du service des Situations d'urgence accusés de corruption. Le directeur du service d?État pour les Situations d'urgence Serguiï Botchkovski et son adjoint Vassyl Stoïetski, menottés devant les journalistes, sont accusés, a fait savoir la police, d'avoir effectué des achats publics "à des prix beaucoup plus élevés" que le prix du marché, y compris auprès du géant pétrolier russe Loukoïl. Le gouvernement pro-occidental ukrainien, arrivé au pouvoir après la chute, en février 2014, du régime de l'ex-président prorusse Viktor Ianoukovitch, a placé la lutte contre la corruption en tête de ses priorités. "Ce n'est pas un spectacle. () Je pense que c'est un vaccin et il faut que cela soit public", a dit pour expliquer ces arrestations inédites en Ukraine le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov. Le Premier ministre Arseni Iatseniouk a de son côté prévenu que cela arriverait à "tous ceux qui enfreignent la loi et se moquent de l'Etat ukrainien". Peu après, M. Avakov a également annoncé le limogeage d'Olexiï Krivopichine, le dirigeant du monopole étatique des chemins de fer du Sud-Ouest de l'Ukraine, également soupçonné de corruption. - Véhicules militaires américains -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire