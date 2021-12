20 conteneurs de déchets nucléaires traversent le Cotentin

Ce lundi 23 mars, un convoi de 20 conteneurs de déchets nucléaires a quitté le terminal ferroviaire de Valognes, à 12h50. Ces combustibles usés, recyclés au sein de l'usine Areva de Beaumont-Hague, sont renvoyés vers les Pays-Bas.

18 de ces conteneurs sont composés de déchets compactés et deux conteneurs de déchets vitrifiés, de moyenne activité. Il s’agit du neuvième retour de déchets compactés et du premier et dernier retour de déchets vitrifiés de moyenne activité vers la Hollande, dans le cadre d'un accord entre la France et ce pays.