Travaux de rénovation : attention aux arnaques !

La direction départementale de la protection des populations de la Manche appelle les habitants à la vigilance. En effet, des entreprises peu scrupuleuses, venant de région parisienne et du Calvados, effectuent en ce moment des démarchages sur le département. Le but : faire signer des bons de commande, et parfois des contrats de crédit pour des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’habitat.

Les démarcheurs se présentent comme "Partenaire Bleu Ciel EDF", "GDF Dolce Vita", comme agent EDF/GDF, ou agent de la mairie. Ils proposent d'abord un simple bilan thermique ou énergétique gratuit, des économies d'énergie, des aides diverses dont certaines n'existent pas dans la loi. Ils incitent les particuliers à réaliser des travaux, sous peine de sanction.

Délai de rétractation

Parfois, le client signe ce qu'il croit être un simple dossier de candidature ou une confirmation de passage, alors qu'il s'agit en réalité d'un contrat. Des travaux aux montants parfois très élevés, de 15 à 30.000 euros, sont proposés. Selon les démarcheurs ils peuvent être beaucoup moins chers avec les aides, voir même gratuits ou autofinancés.

Autre fraude, le bon de commande, parfois antidaté pour supprimer le délai de rétractation. Un acompte ou une autorisation de prélevement sont parfois soutirés au client, le jour du démarchage, avec menaces verbales à la clé pour certains. Les travaux peuvent être réalisés pendant le délai de rétractation, ce qui est bien sûr illégal.



La préfecture conseille de toujours exiger un double des documents signés, de faire attention à la date du document signé. Elle rappelle qu'aucun paiement ne doit intervenir pendant les sept premiers jours. En cas de doute, ou contrat sans intérêt, il est toujours possible d'envoyer un recommandé avec accusé de réception sous 14 jours, et cela même si l’entreprise a pris le risque de faire les travaux pendant ce délai et vous menace que vous n’en avez plus le droit.

Plus d'infos. DDPP - Service protection du consommateur - 02.50.80.40.50