Belgrade (AFP). Serbie: arrestation de sept ex-policiers impliqués dans le massacre de Srebrenica (procureur)

La police serbe a arrêté mercredi sept hommes accusés d'être impliqués dans le massacre de 8.000 musulmans bosniens commis par les forces serbes de Bosnie en 1995, à Srebrenica, dans l'est de cette ex-république yougoslave, a annoncé le procureur chargé du dossier. Les sept sont des ex-policiers appartenant à une unité spéciale de la police serbe bosnienne, a précisé le procureur chargé des crimes de guerre dans un communiqué. Ils sont accusés "d'avoir commis des crimes de guerre contre la population civile", notamment d'être impliqués dans le meurtre de 1.000 musulmans, à Kravica, dans la région de Srebrenica, en juillet 1995. Le Parquet précise que d'autres personnes sont recherchées dans les pays voisins pour leur rôle dans cette tuerie. Plus de 1.000 hommes et adolescents musulmans ont été exécutés sommairement dans un entrepôt agricole à Kravica après la prise de l'enclave de Srebrenica par les forces serbes de Bosnie. Les hommes qui avaient été incarcérés dans cet entrepôt faisaient partie de groupes de musulmans qui avaient tenté de fuir l'enclave au moment où les forces serbes de Bosnie en prenaient le contrôle. Après avoir été rassemblés "par centaines" sur une plaine, ces prisonniers ont été enfermés dans l'entrepôt et exécutés sommairement ensuite par des membres des forces policières et militaires serbes de Bosnie, selon plusieurs verdicts prononcés en Bosnie pour ces crimes. Près de 8.000 hommes et garçons musulmans avait été tués par les forces serbes bosniennes dans l'enclave de Srebrenica en juillet 1995, à quelques mois de la fin de la guerre de Bosnie (1992-1995). Il s'agit de la pire tuerie en Europe depuis la Seconde guerre mondiale, un massacre qualifié de génocide par la justice internationale. Les ex-chefs politique et militaire des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, 69 ans, et Ratko Mladic, 72 ans, sont actuellement jugés notamment pour génocide pour leur rôle dans le massacre de Srebrenica, par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye. Le TPIY a inculpé 20 accusés en tout pour le massacre de Srebrenica et plusieurs anciens officiers serbes bosniens ont été condamnés à des lourdes peines de prison. Fin janvier, le TPIY a confirmé en appel les condamnations à perpétuité pour le génocide de Srebrenica de deux anciens responsables militaires serbes de Bosnie, l'ancien lieutenant-colonel Vujadin Popovic, 57 ans, et l'ancien colonel Ljubisa Beara, 75 ans. Plusieurs procès pour génocide contre des anciens militaires et policiers se sont déroulés devant la justice bosnienne.

