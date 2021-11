Bastia (AFP). Deux morts, un disparu dans les inondations en Haute-Corse

Un couple de quinquagénaires a péri mardi en Haute-Corse et une personne a été emportée dans son véhicule par une rivière en crue suite aux pluies diluviennes qui ont dévasté le nord de l'île où la vigilance orange a toutefois été levée dans la matinée, ont indiqué les pompiers. D'importants moyens, notamment un hélicoptère de la Sécurité civile, ont été engagés pour retrouver la personne emportée dans son véhicule par une rivière en crue à Biguglia. Un homme, âgé de 56 ans, a également été retrouvé par les pompiers dans le village d'Oletta, peu avant 03H00, dans un champ inondé par la brusque montée des eaux d'un ruisseau provoqués par les pluies violentes de la nuit. Le petit cours d'eau longe la route près du lotissement où il résidait, à environ 300 mètres de l'endroit où il a été retrouvé. D'importants moyens avaient été engagés pour retrouver cet homme après l'alerte lancée auprès des gendarmes et des pompiers par un témoin qui l'avait entendu crier des appels de détresse. Les gendarmes, qui s'étaient rendus chez lui pour annoncer son décès à son épouse, avaient trouvé le logement vide. La dame, âgée d'une cinquantaine d'années, avait alors été portée disparue et les pompiers avaient encore déployé d'importants moyens pour la rechercher. Son cadavre a été découvert mardi vers 09H30 à une centaine de mètres du lieu où s'était noyé son mari. Selon les sauveteurs, la victime aurait pu partir à sa recherche, en dépit des conditions météorologiques très difficiles. Trois personnes ont mortes noyées ces dernières semaines dans des inondations en Corse où se sont multipliés les épisodes pluvio-orageux. Le 18 février, le cadavre d'un sexagénaire avait été découvert dans une voiture emportée par une rivière en crue, le Bevinco, dans le village de Biguglia (Haute-Corse) au Sud de Bastia, La vigilance orange pluie-inondations a été levée mardi matin pour la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, désormais en vigilance jaune, mais de fortes pluies sont encore attendues, a annoncé Météo France dans un communiqué. Il est ainsi tombé en 12 heures autant de pluie qu'en 45 jours dans la plaine d'Oletta et des cumuls de pluie de 80 à 140 mm ont été localement enregistrés, selon Météo France. Les dégâts provoqués par la pluie depuis lundi matin sont considérables, généralement dans le Nord de la Corse et sur la façade orientale. Des routes ont été dégradées, voire coupées par des éboulements et des chutes d'arbres, en particulier dans les secteurs d'Aleria, de Saint-Florent et du Cap corse. D'autres axes ont du être fermés. Des ouvrages publics ont été endommagés, habitations et champs inondés. - Appels à la prudence - De nombreuses équipes de déblaiement ont entrepris de dégager les axes routiers et de tenter de rétablir la circulation. Sur le littoral, d'importants dégâts ont été provoqués par des vagues submersion atteignant parfois 3 à 4 mètres de hauteur. Si le réseau EDF a été peu endommagé, le trafic aérien a été perturbé. Plusieurs vols sur Bastia-Poretta ont été suspendus mardi. Dans la nuit des vols avaient été détournés sur Ajaccio.

