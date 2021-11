Dublin (AFP). L'Irlande a connu la plus vigoureuse croissance de toute l'UE

L'Irlande a enregistré une croissance de 4,8% en 2014, la plus vigoureuse de toute l'Union européenne, l'ex-tigre celtique connaissant une forte reprise depuis sa sortie du plan d'aide international qui l'avait sauvé de la banqueroute il y a cinq ans, a annoncé jeudi l'institut statistique irlandais. Pour 2015, l'Irlande pourrait encore connaître la croissance économique la plus rapide de toute l'UE: son produit intérieur brut (PIB) pourrait grimper de 3,5% d'après l'UE et de 3,9% d'après Dublin. La zone euro, dont fait partie l'Irlande, a enregistré en 2014 une croissance moyenne de 0,9%, d'après la Commission européenne. La Première ministre irlandaise adjointe, Joan Burton, a souligné que la reprise économique avait "accéléré" l'an passé, donnant un bol d'air à une Irlande passée par six années d'austérité budgétaire. En 2013, son PIB avait quasiment stagné (+0,2%). Le pays était passé tout près du naufrage en 2010, lorsque le gouvernement avait dû voler au secours du secteur bancaire irlandais ravagé par l'explosion d'une bulle immobilière après la crise financière internationale. Quasi ruiné par ces lourdes dépenses de soutien et attaqué sur les marchés, Dublin avait alors reçu une aide de 85 milliards d'euros de la part de l'Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI). Mais le pays va désormais beaucoup mieux. Il est officiellement sorti du plan d'aide international en décembre 2013 et a commencé à s'extraire de l'austérité budgétaire en octobre dernier. l'Irlande s'est même payée le luxe de commencer à rembourser par avance des sommes dues à ses bailleurs de fonds internationaux. Les chiffres de la croissance de l'Irlande sont toutefois volatils, d'une part en raison de la taille relativement modeste de son économie, mais aussi, et surtout, du fait de la présence importante en Irlande d'entreprises multinationales des secteurs de la pharmacie et des nouvelles technologies, dont les résultats financiers sont très sensibles à la conjoncture.

